Прокуратура Свердловской области оштрафовала директоров двух организаций за задержку зарплаты сотрудникам

Проведённая проверка показала, что 24-м сотрудникам ООО «Департамент ЖКХ» действительно не выдали заработную плату за декабрь и январь. Всего организация задолжала своим сотрудникам 250 тысяч рублей.

Похожая ситуация сложилась и на «Бисертском машиностроительном заводе». Там 39 работников не получили зарплату за ноябрь и декабрь прошлого года. В сумме предприятие не выплатило 300 тысяч рублей.

После принятых прокуратурой мер, в которые входило возбуждение административных дел в отношении директоров указанных организаций, «Бисертский машиностроительный завод» полностью расплатился со своими работниками. В отношении «Департамента ЖКХ» прокуратуре пришлось обратиться в суд для выдачи судебного приказа о взыскании невыплаченной заработной платы.

Директора обеих организаций были оштрафованы. Ситуация в «Департаменте ЖКХ» находится под контролем прокуратуры.

Подобные задержки характерны сейчас для всего региона. Сообщается, что в Свердловской области задолженность по зарплатам выросла почти на 72 процента.