Прокуратура Свердловской области оштрафовала директоров двух организаций за задержку зарплаты сотрудникам
В Нижнесергинском районе в прокуратуру обратились работники нескольких организаций. Они просили разобраться, почему им не выплатили зарплату за несколько месяцев.
Проведённая проверка показала, что 24-м сотрудникам ООО «Департамент ЖКХ» действительно не выдали заработную плату за декабрь и январь. Всего организация задолжала своим сотрудникам 250 тысяч рублей.
Похожая ситуация сложилась и на «Бисертском машиностроительном заводе». Там 39 работников не получили зарплату за ноябрь и декабрь прошлого года. В сумме предприятие не выплатило 300 тысяч рублей.
После принятых прокуратурой мер, в которые входило возбуждение административных дел в отношении директоров указанных организаций, «Бисертский машиностроительный завод» полностью расплатился со своими работниками. В отношении «Департамента ЖКХ» прокуратуре пришлось обратиться в суд для выдачи судебного приказа о взыскании невыплаченной заработной платы.
Директора обеих организаций были оштрафованы. Ситуация в «Департаменте ЖКХ» находится под контролем прокуратуры.
Подобные задержки характерны сейчас для всего региона. Сообщается, что в Свердловской области задолженность по зарплатам выросла почти на 72 процента.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru