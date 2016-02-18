Выгодные подарки для мужчин: НОРД снижает цены!

Только с 10 по 23 февраля в «НОРДе» действует скидка 20% на весь ассортимент, представленный в магазине! Здесь каждый сможет найти подарки для сильной половины человечества или просто совершить выгодные покупки.

Так, например, отличным подарком для мужчин станет набор для стрижки Supra RS 401 с дополнительными насадками для бороды, а также стрижки в носу и ушах. Этот актуальный подарок обойдется вам в дни акции всего лишь в 1 090 рублей.

Также каждого мужчину и всю его семью порадует LED-телевизор Erisson 32 LET 41 T2 диагональю 81 см, с красочной картинкой и хорошим звуком. Его стоимость, с учетом скидки, составит 14 952 рубля.

И еще множество других вариантов подарков по самым выгодным ценам ждут вас в «НОРДе»!

Кроме того, для вашего удобства весь февраль в «НОРДе» действует рассрочка без переплат по системе 0-0-12*. То есть вы сможете приобрести любой товар в рассрочку сроком на 12 месяцев, под 0% и без первого взноса. Услуга предоставляется банками-партнерами непосредственно в магазине.

НОРД – это, прежде всего, гарантия надежности. Уже более 20 лет сеть магазинов НОРД радует своих покупателей широким ассортиментом товаров, отличным сервисом и очень низкими ценами. Приветливые консультанты приятно удивят вас своим профессионализмом, проверят качество товара, помогут оформить доставку, и, если это необходимо, получить кредит на покупку на самых выгодных условиях. Приходите и убедитесь в этом.

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телефону 8-800-2000-787.

Выгодные покупки ждут вас в магазине «НОРД» с 10 по 23 февраля по адресам:

г. Нижний Тагил:

ул. Ленина,73

ул Металлургов, 20 ТЦ «Кировский» (2 этаж).