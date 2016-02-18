Выгодные подарки для мужчин: НОРД снижает цены!
Найти подарки для мужчин, в преддверии Дня защитника Отечества, – задача непростая. Но фирменный магазин бытовой техники и электроники «НОРД» позаботился об этом и снизил цены на всю бытовую технику и электронику на 20%!
Только с 10 по 23 февраля в «НОРДе» действует скидка 20% на весь ассортимент, представленный в магазине! Здесь каждый сможет найти подарки для сильной половины человечества или просто совершить выгодные покупки.
Так, например, отличным подарком для мужчин станет набор для стрижки Supra RS 401 с дополнительными насадками для бороды, а также стрижки в носу и ушах. Этот актуальный подарок обойдется вам в дни акции всего лишь в 1 090 рублей.
Также каждого мужчину и всю его семью порадует LED-телевизор Erisson 32 LET 41 T2 диагональю 81 см, с красочной картинкой и хорошим звуком. Его стоимость, с учетом скидки, составит 14 952 рубля.
И еще множество других вариантов подарков по самым выгодным ценам ждут вас в «НОРДе»!
Кроме того, для вашего удобства весь февраль в «НОРДе» действует рассрочка без переплат по системе 0-0-12*. То есть вы сможете приобрести любой товар в рассрочку сроком на 12 месяцев, под 0% и без первого взноса. Услуга предоставляется банками-партнерами непосредственно в магазине.
НОРД – это, прежде всего, гарантия надежности. Уже более 20 лет сеть магазинов НОРД радует своих покупателей широким ассортиментом товаров, отличным сервисом и очень низкими ценами. Приветливые консультанты приятно удивят вас своим профессионализмом, проверят качество товара, помогут оформить доставку, и, если это необходимо, получить кредит на покупку на самых выгодных условиях. Приходите и убедитесь в этом.
Более подробные сведения о проводимой акции вы сможете узнать по бесплатному
телефону 8-800-2000-787.
Выгодные покупки ждут вас в магазине «НОРД» с 10 по 23 февраля по адресам:
г. Нижний Тагил:
ул. Ленина,73
ул Металлургов, 20 ТЦ «Кировский» (2 этаж).
*Кредит предоставляется банком-партнером ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товара ограничено. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве товара, размере скидок, сроках, месте и порядке приобретения товара уточняйте у продавцов-консультантов в магазинах «НОРД».