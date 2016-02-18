«Зачем нам нужны газовые счетчики?»: тагильчан принуждают установить приборы учета у себя в квартирах

Сами тагильчане уверены, что распространение подобных листовок – дело рук компании «ГАЗЭКС». Однако, сами работники организации заявляют – ничем подобным они не занимаются, а проводят подобные акции другие фирмы. Законодательство обязывает устанавливать счетчики только в случае, когда газ используется для отопления. Поэтому, приобретение приборов учета в остальных случаях – личное дело каждого.

В «ГАЗЭКСЕ» советуют не попадаться на крючок рекламщиков и повременить с подобными покупками. Дело в том, что при текущих тарифах на газ, устанавливать счетчики просто невыгодно. Например, одна из фирм, навязывающих свои услуги, предлагает приобрести газовые счетчики за 4000 рублей. Такие расходы окупятся только через 8 лет. И то, если абонент будет пользоваться газом, только когда готовит еду на плите. Что уж говорить о некачественной установке счетчиков недобросовестными мастерами, влекущей за собой лишние расходы, кучу потраченных нервов и времени.