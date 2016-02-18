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«Зачем нам нужны газовые счетчики?»: тагильчан принуждают установить приборы учета у себя в квартирах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Зачем нам нужны газовые счетчики?»: тагильчан принуждают установить приборы учета у себя в квартирах

18 февраля 2016, 14:10Общество
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