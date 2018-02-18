МЧС России опубликовало памятку безопасного пользования лифтами

Так, перевозя в лифте маленького ребенка, нельзя, чтобы он находился в коляске, взрослым нужно взять его на руки. Это нужно для того, чтобы в случае возникновения аварийной ситуации или остановки лифта, у взрослого была возможность защитить ребёнка от травм.

Родителей взрослых детей спасатели предупредили, что очень часто гибнут мальчики, которые катаются на крыше или под полом лифтов. Лучше, если маленькие дети будут пользоваться лифтом в сопровождении взрослых.

Помимо этого, в кабине лифта курить запрещено.

Спасатели также дали несколько советов, как избежать нападения в лифте. Прежде всего, не нужно заходить в лифт с незнакомцем. Если это произошло, можно нажать кнопку ближайшего этажа. Либо повернуться спиной к кнопкам и вызвать диспетчера или нажать на «стоп» как бы случайно.

Если в подъезде дымно, не стоит пользоваться лифтом, так как электричество может отключиться, и тогда возрастет вероятность отравления продуктами горения.