Студентка из Екатеринбурга по просьбе мошенников оформила на себя кредит

Одногруппница предложила 18-летней пострадавшей 3000 рублей за то, что она на свой паспорт оформит рассрочку на сотовый телефон стоимостью в 40 тысяч рублей. Аппарат затем нужно отдать неким людям, которые в знак «благодарности» дадут три тысячи рублей. Более того, они заверили, что будут выплачивать кредит. Поддельные справки о трудоустройстве для получения кредита мошенники делают сами.

В дальнейшем банда оставляет жертву ни с чем: деньги за кредит, оформленный на человека, никто не выплачивает.

Их потом бросали и говорили: «Счета заморожены, мы не можем вам перевести денег за кредит. Платите сами, у вас телефон купили за 3000» рассказала сестра пострадавшей.

Семья обманутой студентки выяснила, что среди пострадавших числится не менее 42 человек. Граждане тем не менее понимают, что это вина самих жертв.

В полиции отмечают, что пострадавшие сами преступают закон, когда соглашаются на оформление кредита по поддельным справкам. Однако все пострадавшие от действий банды могут обратиться с заявлением в полицию, передает «E1.ru».