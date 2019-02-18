9 тонн молочной продукции было забраковано в Свердловской области в 2018 году
Сегодня, 20:09ОбществоФото: pixabay.com
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В 2018 году Роспотребнадзор проверил 121 тонну молочной продукции в Свердловской области. Забраковано было 9 тонн, что составляет 7,4%.
Ключевая причина, по которой молочная продукция была забракована, – несоответствие требованиям нормативных документов и техрегламентов по качеству.
Проверка осуществлялась в рамках 824 мероприятий, в 170 из них были выявлены нарушения. В отношении хозяйствующих субъектов были применены меры административного реагирования. Сумма взысканий составила 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.
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