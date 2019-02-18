9 тонн молочной продукции было забраковано в Свердловской области в 2018 году

Ключевая причина, по которой молочная продукция была забракована, – несоответствие требованиям нормативных документов и техрегламентов по качеству.

Проверка осуществлялась в рамках 824 мероприятий, в 170 из них были выявлены нарушения. В отношении хозяйствующих субъектов были применены меры административного реагирования. Сумма взысканий составила 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.