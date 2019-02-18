Aliexpress разыграет среди пользователей годовой запас бензина

Как сообщает Newsnn.ru , в течение ближайшего месяца Aliexpress планирует ежедневно разыгрывать подарки, среди которых новенький автомобиль, кругосветное путешествие и запас бензина на год. Согласно информации компании, в этот раз на проведение акции выделены рекордные 100 миллионов рублей за всю историю.

Но, как известно, хорошие подарки не достаются за «просто так». Для участия всем желающим придется побороться в непростом конкурсе. Для этого каждый должен поделиться увлекательной историей о запоминающейся покупке или рассказать о том, как Aliexpress изменил их жизнь. Все истории организаторы конкурса будут публиковать в официальных сообществах компании, а у самых ярких рассказчиков есть все шансы стать героем и лицом компании.