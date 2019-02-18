Лыжная база «Спартак» в Нижнем Тагиле просит 13 млн рублей на парковку для 180 авто

Посетители «Спартака» нередко сталкивались с проблемой из-за нехватки парковочных мест. Так, автолюбителям приходилось оставлять машины вдоль трассы, а сотрудники ДПС, по словам руководства лыжной базы, их штрафовали.

Как оказалось, проект парковки разрабатывался ещё в 2016 году. Территория, согласно проекту, будет представлять собой современную парковку с освещением, асфальтовым покрытием. Итоговая сумма проекта насчитывала 13 миллионов необходимых вложений.

Сейчас руководство вернулось к обсуждению этого вопроса, однако нужно пересчитать смету с учётом новых коэффициентов. Директор просит депутатов поддержать в этом вопросе.

Смету, кадастровый паспорт, межевание мы сделали в 2016 году. Участок 152 метра в длину и 44 метра в ширину. Общая площадь 2900 квадратных метров. Примерно на 180 мест. Разрешение на вырубку деревьев мы получали. С нашей стороны всё готово – эскизный проект, концепция развития лыжной базы. Документы все оформили, участки на землю тоже оформлены. По большому счёту сейчас осталось только финансирование. От депутатов мы хотим получить поддержку,сообщил Алексей Тюрин, директор лыжной базы «Спартак».

Депутаты в ходе рабочего визита осмотрели территорию, пообщались с руководителем и сообщили, что поддерживают лыжную базу и спортивные привычки тагильчан.