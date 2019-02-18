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Лыжная база «Спартак» в Нижнем Тагиле просит 13 млн рублей на парковку для 180 авто
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лыжная база «Спартак» в Нижнем Тагиле просит 13 млн рублей на парковку для 180 авто

Сегодня, 13:26ОбществоЮлия СтепановаФото: TagilCity.ru
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