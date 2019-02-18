Мотоциклетная федерация протестировала трассу для сноубайк-кросса на горе Белой

2 марта на горе Белой в Нижнем Тагиле пройдет Кубок Европы по сноубайк-кроссу. 18 февраля трассу осмотрели члены Всемирной мотоциклетной федерации: вице-президент FIM Europe Питер Хансен, генеральный секретарь мотоциклетной федерации России Евгений Паршин и исполнительный директор мотоциклетной федерации России Никита Теппер.

Генсекретарь мотоциклетной федерации России отметил, что гора Белая отлично подходит для проведения мотоциклетных соревнований. Питер Хансон рассказал, что инспекцию можно считать успешной, организаторы проделали огромную работу.

Как сообщает департамент информполитики региона, проинспектировали трассу и мотогонщики, прокатившись на своих байках.