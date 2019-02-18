Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту упавшей на автомобиль глыбы снега

Полиция Нижнего Тагила начала проверку в связи с повреждением автомобиля от упавшей глыбы снега на проспекте Ленина, 57.

Вчера в отдел полиции №16 поступило сообщение о происшествии, сотрудники выезжали на осмотр. По заявлению потерпевшего участковые проводят проверку,сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Как рассказал редакции TagilCity.ru директор УК «УправДом» Евгений Маруков, снег на автомобиль упал не с крыши дома, а с балкона пятого этажа.

Глыба упала с расположенного на пятом этаже балкона. Это уже точно установлено, есть фотографии и свидетели. УК здесь не при чем, сами собственники застекляют балконы и ставят на балконах металлические скаты и сами обязаны их чистить, хотя никто этого не делает,сообщил Евгений Маруков в беседе с редакцией TagilCity.ru,

Собственнику балкона, с которого упал снег, по словам Марукова, будет выписано требование на предоставление согласования установки балкона.

Все реконструкции балконов должны обязательно согласовываться, потому что это измение фасада здания. Хотя собственники пренебрегают этим и не ставят снегозаграждающие устройства,рассказал Евгений Маруков.

Ранее на подъездах дома управляющая компания разместила объявления о том, что ближе чем на 5 метров к стенам дома транспорт никто из жильцов не ставил.

По словам Анны, супруги хозяина автомобиля, такие объявления действительно были.

Объявления были расклеены на подъездах, но ограждения при этом не было. Наша машина стояла с включенным двигателем, мы собирались уезжать. И стояла она не под козырьком, а где-то на расстоянии двух метров,рассказала Анна редакции TagilCity.ru

Напомним, что 16 февраля во дворе дома №57 на проспекте Ленина на стоящий у подъезда автомобиль упала глыба из снега и льда. Внутри машины находился маленький ребёнок, который не пострадал, а водитель успел во время отойти.