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Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту упавшей на автомобиль глыбы снега
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту упавшей на автомобиль глыбы снега

Сегодня, 16:50ОбществоАнна ГригорьеваФото: Дарина Храмкина/ vk.com/darina_a88
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