Преподаватель из Нижнего Тагила спасла детей при обрушении перекрытий ИТМО

Юлия Кальниченко рассказала, что в момент ЧП проводила занятия по русскому языку у 11-классников. Один из будущих студентов опоздал на занятие. Войдя в аудиторию, школьник пояснил, что слышал в коридоре подозрительный треск. Юлия решила проявить бдительность и выглянула из аудитории. Девушка увидела, что потолок коридора деформировался и с него осыпается штукатурка.

Педагог закрылась с детьми в аудитории и набрала 112. После этого послышался грохот, и началось обрушение перекрытий. Когда шум закончился, Юлия открыла кабинет и по заваленному коридору смогла вывести детей на лестницу.

Во время эвакуации тагильчанка просила детей не паниковать и освещать себе путь фонариками.