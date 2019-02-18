Преподаватель из Нижнего Тагила спасла детей при обрушении перекрытий ИТМО
Преподаватель из Нижнего Тагила Юлия Кальниченко, работающая в ИТМО, в момент обрушения перекрытий находилась в здании.
Юлия Кальниченко рассказала, что в момент ЧП проводила занятия по русскому языку у 11-классников. Один из будущих студентов опоздал на занятие. Войдя в аудиторию, школьник пояснил, что слышал в коридоре подозрительный треск. Юлия решила проявить бдительность и выглянула из аудитории. Девушка увидела, что потолок коридора деформировался и с него осыпается штукатурка.
Педагог закрылась с детьми в аудитории и набрала 112. После этого послышался грохот, и началось обрушение перекрытий. Когда шум закончился, Юлия открыла кабинет и по заваленному коридору смогла вывести детей на лестницу.
Во время эвакуации тагильчанка просила детей не паниковать и освещать себе путь фонариками.
После ЧП девушке потребовалась медпомощь, она надышалась пылью. Однако госпитализация не потребовалась, пишет Е1.