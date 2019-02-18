«Пятерочка» в Нижнем Тагиле сняла с продажи сигареты после завышения цен
Сегодня, 10:02ОбществоЮлия СувороваФото: TagilCity.ru
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Магазин торговый сети «Пятерочка» в Нижнем Тагиле снял с продажи сигареты после инцидента с завышением цен.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В магазине «Пятерочка» на ул. Ломоносова, 6 в Нижнем Тагиле полностью сняты с продажи табачные изделия. От продажи сигарет в магазине отказались на следующий день после публикации редакцией TagilCity.ru материала о том, что покупателю были проданы табачные изделия по цене выше, чем на пачке.
В торговой сети Х5 Retail Group не прокомментировали причины завышения цен и последующего отказа от торговли табачной продукцией.
В данном магазине закрыта продажа табачных изделий,сообщили редакции TagilCity.ru в службе контроля качества торговой сети «Пятерочка».
В магазине на ул. Ломоносова, 6 также не смогли пояснить причины отказа от реализации сигарет, сославшись на отсутствие руководства.
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