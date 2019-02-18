«Пятерочка» в Нижнем Тагиле сняла с продажи сигареты после завышения цен

В магазине «Пятерочка» на ул. Ломоносова, 6 в Нижнем Тагиле полностью сняты с продажи табачные изделия. От продажи сигарет в магазине отказались на следующий день после публикации редакцией TagilCity.ru материала о том, что покупателю были проданы табачные изделия по цене выше, чем на пачке.