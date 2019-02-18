Строительство легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле начнется летом 2019 года
Сегодня, 18:47ОбществоФото: TagilCity.ru
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Строительство легкоатлетического манежа в Дзержинском районе Нижнего Тагила начнется летом 2019 года. Открытие спортсооружения планируется в августе 2022 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в режиме видеоконференции обсудил с представителями ООО «Магнум Дизайн» работу по подготовке проекта к государственной экспертизе.
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Сотрудники подрядной организации, которые ведут работу над проектом легкоатлетического манежа, сообщили о финальной стадии проектирования спортсооружения. К 28 марта пакет документов будет полностью сформирован, информирует пресс-служба администрации города.
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