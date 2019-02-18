Уполномоченный по правам ребенка в РФ прибыла в Екатеринбург
Вчера, 23:00ОбществоФото: vk.com/ombudswoman
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Самолёт, на борту которого находилась уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, приземлился в «Кольцово». Детский омбудсмен прибыла в столицу Свердловской области для участия в I Всероссийском форуме отцов и других мероприятиях.
Сюжеты: Екатеринбург
18 февраля детский обмудсмен Анна Кузнецова прилетела в Екатеринбург. Информация об этом появилась на официальной странице уполномоченного по правам ребёнка в РФ в социальной сети «ВКонтакте».
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Как сообщалось ранее, Кузнецова станет участницей нескольких мероприятий в столице Свердловской области – «Беременные посиделки», организованные в целях поддержки будущих матерей, встречи с представителями сферы здравоохранения и организацией «Совет матерей», I Всероссийский форум отцов. В городе она пробудет с 19 по 20 февраля, сообщает сайт Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка.
Также ожидается, что одним из поводов приезда Кузнецовой стали проблемы с зачислением детей в 1 класс общеобразовательных школ города.
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