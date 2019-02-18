Уполномоченный по правам ребенка в РФ прибыла в Екатеринбург

18 февраля детский обмудсмен Анна Кузнецова прилетела в Екатеринбург. Информация об этом появилась на официальной странице уполномоченного по правам ребёнка в РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее, Кузнецова станет участницей нескольких мероприятий в столице Свердловской области – «Беременные посиделки», организованные в целях поддержки будущих матерей, встречи с представителями сферы здравоохранения и организацией «Совет матерей», I Всероссийский форум отцов. В городе она пробудет с 19 по 20 февраля, сообщает сайт Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка.