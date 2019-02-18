Женщина-инвалид с внуком пять лет живет в неотапливаемой квартире в Арамиле
Сегодня, 19:27ОбществоФото: pixabay.com
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Следственный комитет начал проверку после сообщения в СМИ о женщине-инвалиде из Арамиля, которая вместе с внуком живет в плохо отапливаемой квартире.
Женщина, которая является инвалидом I группы, на протяжении пяти лет живет в квартире без отопления. С ней также проживают дочь и внук. По словам женщины, мальчика часто приходится отправлять ночевать к родственникам, так как в морозы температура в квартире не поднимается выше 12 градусов.
Женщина обращалась за помощью в коммунальную компанию и администрацию. Коммунальщики, посетив квартиру, сказали, что там неправильно сварены трубы, однако никаких действий от них далее не последовало.
После публикации поста о ситуации с «холодной квартирой» в соцсети, СК начал доследственную проверку, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
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