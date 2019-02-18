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Женщина-инвалид с внуком пять лет живет в неотапливаемой квартире в Арамиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Radiator 250558 960 720

Женщина-инвалид с внуком пять лет живет в неотапливаемой квартире в Арамиле

Сегодня, 19:27ОбществоФото: pixabay.com
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