Женщина-инвалид с внуком пять лет живет в неотапливаемой квартире в Арамиле

Женщина, которая является инвалидом I группы, на протяжении пяти лет живет в квартире без отопления. С ней также проживают дочь и внук. По словам женщины, мальчика часто приходится отправлять ночевать к родственникам, так как в морозы температура в квартире не поднимается выше 12 градусов.