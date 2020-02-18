Фигуранты дела «Сети» обжаловали приговор

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Осужденные по делу «Сети», запрещенной в России террористической организации, подали апелляции, чтобы обжаловать обвинительный приговор суда, сообщает «Интерфакс».
Апелляции подали все семеро осужденных. Все они получили от шести до 18 лет лишения свободы. По данным ФСБ, молодые люди состояли в организации «Сеть» и планировали в 2018 году во время президентских выборов и ЧМ по футболу с помощью взрывов дестабилизировать политическую обстановку, а затем поднять вооруженный мятеж. Ячейки организации действовали в нескольких городах России. Фигуранты уголовного дела заявляли, что их вынудили дать признательные показания под пытками.
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