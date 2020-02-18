Фигуранты дела «Сети» обжаловали приговор

Апелляции подали все семеро осужденных. Все они получили от шести до 18 лет лишения свободы. По данным ФСБ, молодые люди состояли в организации «Сеть» и планировали в 2018 году во время президентских выборов и ЧМ по футболу с помощью взрывов дестабилизировать политическую обстановку, а затем поднять вооруженный мятеж. Ячейки организации действовали в нескольких городах России. Фигуранты уголовного дела заявляли, что их вынудили дать признательные показания под пытками.