FISU не согласовало строительство трех учебных корпусов к Универсиаде в Екатеринбурге
Сегодня, 09:52ОбществоФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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В Екатеринбурге не появятся три новых учебных корпуса к Универсиаде. Их строительство не согласовало FISU. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
Корпуса для спортсменов должны были построить в новом районе за МВЦ «Екатеринбург-Экспо». После Универсиады-2023 их планировалось передать УрФУ.
FISU строительство данных объектов не согласовала. Поэтому мы не можем строить эти корпуса за счет средств, предусмотренных на подготовку к Универсиаде. Обратился к Валерию Фалькову за содействием в финансировании. Ведь наша идея была в том, чтобы эти корпуса и комфортные общежития стали наследием Универсиады для главного вуза региона,написал глава региона.
Напомним, 14 февраля делегация FISU посетила Екатеринбург и проинспектировала ход строительства объектов к Универсиаде. В ходе визита были рассмотрены вопросы по организации транспортной логистики и подготовке спортивной программы.
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