FISU не согласовало строительство трех учебных корпусов к Универсиаде в Екатеринбурге

Корпуса для спортсменов должны были построить в новом районе за МВЦ «Екатеринбург-Экспо». После Универсиады-2023 их планировалось передать УрФУ.

FISU строительство данных объектов не согласовала. Поэтому мы не можем строить эти корпуса за счет средств, предусмотренных на подготовку к Универсиаде. Обратился к Валерию Фалькову за содействием в финансировании. Ведь наша идея была в том, чтобы эти корпуса и комфортные общежития стали наследием Универсиады для главного вуза региона,написал глава региона.