Гаагский суд обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов

Летом 2014 года третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа, по которому Россия обязана выплатить им более 50 млрд долларов. Однако позже это решение было обжаловано Москвой в Окружном суде Гааги.

Экс-акционеры обратились в Гаагский арбитраж. Они не были согласны с решением суда, заявив, что Россия совершала атаки на ЮКОС и бенефициаров компании, чтобы обанкротить ее и захватить активы. В итоге апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда.

Напомним, дело ЮКОСа было возбуждено в 2003 году. Спустя два года владельца компании Михаила Ходорковского приговорили к девяти годам лишения свободы за мошенничество и неуплату налогов. В 2010 году Ходорковский получил еще 14 лет тюрьмы по второму делу ЮКОСа о хищении нефти.