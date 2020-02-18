Гендиректор «Титановой долины» пожаловался на обострение астмы из-за курящих людей

Адвокат Сергей Колосовский пояснил, что у Артемия Кызласова начались приступы астмы из-за того, что он постоянно находится рядом с курящими людьми. По версии Колосовкого, Кызласов встретился с предпринимателем Пановым, но не брал у него взятку.

Кызласов спустился к нему. Но потом решил уйти, потому что Панов вел себя подозрительно. Тогда Панов стал удерживать Артемия. При этом засунул под диван сверток с деньгами. Ни Кызласов, ни Шилиманов вообще не притрагивались к деньгам, сказал адвокат.

Также Колосовкий пояснил, что сегодня его клиенту выдвинут обвинение.