Гендиректор «Титановой долины» пожаловался на обострение астмы из-за курящих людей
Адвокат задержанного по подозрению в получении взятки гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова заявил, что после ареста у его подопечного начались проблемы со здоровьем, пишет Е1.
Адвокат Сергей Колосовский пояснил, что у Артемия Кызласова начались приступы астмы из-за того, что он постоянно находится рядом с курящими людьми. По версии Колосовкого, Кызласов встретился с предпринимателем Пановым, но не брал у него взятку.
Кызласов спустился к нему. Но потом решил уйти, потому что Панов вел себя подозрительно. Тогда Панов стал удерживать Артемия. При этом засунул под диван сверток с деньгами. Ни Кызласов, ни Шилиманов вообще не притрагивались к деньгам, сказал адвокат.
Также Колосовкий пояснил, что сегодня его клиенту выдвинут обвинение.
17 февраля гендиректор «Титановой долины» был задержан по подозрению в получении взятки. Вместе с Кызласовым был задержан замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Предполагаемым взяткодателем называется предприниматель Панов, связанный с компанией «Проектное дело». По данным СМИ речь идет о взятке в 2,5 миллиона рублей.