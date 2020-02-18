Компания с Урала подписала соглашение о создании РНТКО в Берлине

Документ был подписан на конференции «Инновации — двигатель экономического роста» 18 февраля. В ней принимали участие министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, глава Минпрома РФ Денис Мантуров, помощник президента России Максим Орешкин, губернаторы, представители более 500 компаний.

В созданный консорциум войдут «Интертехэлектро», Швейцарский Союз экологических технологий, Ассоциация «ЖКХ и городская среда», компании Siemens, Tomra, Strabag Umwelttechnik, Vecoplan, Sutco Recyclingtechnik. Объединение позволит использовать зарубежный опыт и применить его для реализации проектов в РФ, а также привлечь европейские компании к локализации оборудования в России, в частности, на Курганском заводе комплексных технологий.

Кроме того, гендиректором «Интертехэлектро» Владимиром Бабяком, был подписан меморандум «Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока». Он позволяет передвигаться экономическим ресурсам между ЕС и ЕАЭС беспрепятственно.