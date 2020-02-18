На Урале суд обязал работодателя выплатить 125,1 тысяч рублей недоплаченной зарплаты

Прокуратура Североуральска провела проверку по обращению местной жительницы об уклонении работодателя от оформления с ней трудового договора.

Заявительница работала у индивидуального предпринимателя подсобным рабочим в кафе «Азия» с марта по октябрь 2019 года с 9:00 до 21:00. Выходные дни ей не предоставлялись.

Письменный трудовой договор с сотрудником не оформлялся. Женщина начала работать в кафе с ведома и поручения работодателя, соблюдала правила внутреннего распорядка. Она выполняла одну функцию, была включена в производственную деятельность по оказанию услуг общественного питания. За это работнице платили заработную плату. Все признаки трудовых отношений присутствуют.

В ходе проверки было установлено, что выплачиваемая заработная плата не соответствует минимальной. Недополученная сумма составила больше 100 тысяч рублей. Кроме того, заявительница получила право на часть ежегодного оплачиваемого отпуска, работодатель не предоставил компенсацию. Кроме того, он не оплачивал страховые взносы на лицевой счет работника.

Прокуратура направила иск в суд с требованием установить факт трудовых отношений, внести записи о приеме и увольнении в трудовую книжку, взыскать заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск и произвести начисление и оплату страховых взносов.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал работодателя выплатить более 125,1 тысяч рублей. Решение суда направлено судебным приставам для немедленного исполнения.