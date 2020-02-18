Шеф-повар ресторана кавказской кухни в Нижнем Тагиле найден

О том, что мужчина нашелся, рассказала его супруга. С ее слов, мужчина отказался объяснять, где именно он пропадал несколько ней.

Напомним, Павел работает в ресторане «Кавказская пленница», в пятницу он на такси уехал после смены, но домой не доехал. В понедельник он не вышел на работу. В этот же день на работу не вышла еще одна сотрудница заведения.