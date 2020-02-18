Шеф-повар ресторана кавказской кухни в Нижнем Тагиле найден
Сегодня, 13:43ОбществоФото: «ЧП Нижний Тагил»
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Пропавший в пятницу житель Нижнего Тагила Павел Пименов найден, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
О том, что мужчина нашелся, рассказала его супруга. С ее слов, мужчина отказался объяснять, где именно он пропадал несколько ней.
Напомним, Павел работает в ресторане «Кавказская пленница», в пятницу он на такси уехал после смены, но домой не доехал. В понедельник он не вышел на работу. В этот же день на работу не вышла еще одна сотрудница заведения.
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