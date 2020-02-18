В Екатеринбурге поместили под домашний арест полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Сегодня, 20:01ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Двоих полицейский из Екатеринбурга, обвиняемых в изнасиловании девушки в патрульной машине, суд поместил под домашний арест, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Полицейских Андрея Бессарабова и Вячеслава Тропина отпустили из СИЗО, третий фигурант дела, Вадим Мустафин, изначально находился дома.
На заседании суда присутствовали родственники полицейских, которые остались довольны решением суда.
Напомним, что летом 2019 года троих сотрудников ППС обвинили в изнасиловании 22-летней девушки из Казахстана, которая, предположительно, оказывала интимные услуги в сауне.
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