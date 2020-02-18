В Нижнем Тагиле изменен план ремонта дорог по нацпроекту БКАД в 2020 году

Как рассказал глава города Владислав Пинаев, причиной этому стало то, что часть дорог, изначально включенных в список для ремонта, находятся в удовлетворительном состоянии. В связи с этим их можно привести в порядок за счет текущего содержания дорог.

На год раньше запланированного срока дорожники зайдут на улицы Энтузиастов, Карла Маркса, Заречная, Серебрянский тракт, Чайковского и другие. Окончательный список будет утвержден после проведения ряда экономических и технических расчетов.

После внесения изменений не должна уменьшиться протяженность дорог, которые мы запланировали отремонтировать в 2020 году, а также увеличиться объем финансирования,сообщил заместитель директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николай Новиков.