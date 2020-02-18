В Нижнем Тагиле изменен план ремонта дорог по нацпроекту БКАД в 2020 году
Администрация Нижнего Тагила скорректировала перечень дорог, которые отремонтируют в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба мэрии.
Как рассказал глава города Владислав Пинаев, причиной этому стало то, что часть дорог, изначально включенных в список для ремонта, находятся в удовлетворительном состоянии. В связи с этим их можно привести в порядок за счет текущего содержания дорог.
На год раньше запланированного срока дорожники зайдут на улицы Энтузиастов, Карла Маркса, Заречная, Серебрянский тракт, Чайковского и другие. Окончательный список будет утвержден после проведения ряда экономических и технических расчетов.
После внесения изменений не должна уменьшиться протяженность дорог, которые мы запланировали отремонтировать в 2020 году, а также увеличиться объем финансирования,сообщил заместитель директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николай Новиков.
Напомним, что в этом году генподрядчик БКАД «Тагилдорстрой» должен отремонтировать 22 улицы, общая протяженность участков — 30 километров. Стоимость работ — более 626 миллионов рублей. В прошлом году в рамках нацпроекта в Нижнем Тагиле отремонтировали 24 участка дорог. Программа БКАД рассчитана на шесть лет, ежегодно Нижний Тагил будет получать по 600 миллионов рублей из федерального бюджета.