В Нижнем Тагиле на высадку деревьев и кустарников выделено более 12 миллионов рублей

В 2019 году на придорожных территориях, а также в парках и скверах была проведена формовочная обрезка 1282 деревьев, убрано более 400 переросших и аварийных тополей, берез и иных зеленых насаждений. Во дворах и на улицах было посажено больше семи тысяч саженцев деревьев и кустов.

В 2020 году 12 миллионов 218 тысяч рублей выделено на посадку трех тысяч саженцев кустарников и деревьев, а также подготовку полей для будущих посевов и посадок. Кроме того, часть средств будет направлена на измельчение 2,3 тысяч кубометров спиленных веток и деревьев.

По словам заместителя начальника управления городским хозяйством Михаила Сёмина, семь миллионов рублей выделили на озеленение города. Один миллион пойдет на кронирование и спиливание деревьев в школах и детских садах, а остальные деньги потратят на оформление Нижнего Тагила цветами. В прошлом году на посадку цветов было потрачено 2,9 миллиона рублей, еще 1,5 потратили на санитарную обрезку деревьев.