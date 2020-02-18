В Нижнем Тагиле полиция ищет подозреваемого в краже аккумуляторов с автомобилей
Полиция Нижнего Тагила разыскивает мужчину, который подозревается в серии краж аккумуляторных батарей с автомобилей, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
Следственное подразделение отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту серии краж аккумуляторных батарей с автомобилей.
В совершении преступлений подозревается Алексей Викторович Рожин 1976 года рождения, который скрывается от органов предварительного следствия.
В отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел за совершение аналогичных преступлений. Он проживает в Дзержинском районе Нижнего Тагила и передвигается на автомобиле марки «Дэу Нексия».
На данный момент сотрудниками полиции принимаются меры по установлению местонахождения подозреваемого и его задержанию. Всем, кто располагает информацией о разыскиваемом, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-69-32.