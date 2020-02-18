В Нижнем Тагиле полиция ищет подозреваемого в краже аккумуляторов с автомобилей

Следственное подразделение отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту серии краж аккумуляторных батарей с автомобилей.

В совершении преступлений подозревается Алексей Викторович Рожин 1976 года рождения, который скрывается от органов предварительного следствия.

Фото подозреваемого Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел за совершение аналогичных преступлений. Он проживает в Дзержинском районе Нижнего Тагила и передвигается на автомобиле марки «Дэу Нексия».