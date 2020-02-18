В Свердловской области для нуждающихся собрано более 15 тонн вещей
Жителями Свердловской области собрана одежда, а также средства гигиены и продукты питания для нуждающихся. В общей сложности получилось более 15 тонн, сообщает департамент информполитики региона.
Сбор проходил в рамках акции «Сдать вещи». Он был организован центром гуманитарной помощи населению Православной службы милосердия и медиацентром социальной информации «УралДобро».
Реализация проекта осуществлялась при поддержке Фонда президентских грантов. Собранные во время акции вещи, были переданы 779 многодетным и малоимущим семьям региона.
Вещи собирались сотрудниками и волонтерами через предприятия, офисы ТСЖ, жилые комплексы, а также храмы и школы Екатеринбурга.
Екатеринбуржцы активно откликаются, готовы поддержать тех, кому нужна помощь. Объединение людей, идей, организаций вокруг простых и важных добрых дел меняет жизнь к лучшему, приносит пользу и радость всем участникам, рассказала директор организации «УралДобро» Яна Смирнова.
Центр гуманитарной помощи, несмотря на завершение акции, продолжает принимать помощь для нуждающихся.