В Свердловской области для нуждающихся собрано более 15 тонн вещей

Сбор проходил в рамках акции «Сдать вещи». Он был организован центром гуманитарной помощи населению Православной службы милосердия и медиацентром социальной информации «УралДобро».

Реализация проекта осуществлялась при поддержке Фонда президентских грантов. Собранные во время акции вещи, были переданы 779 многодетным и малоимущим семьям региона.

Вещи собирались сотрудниками и волонтерами через предприятия, офисы ТСЖ, жилые комплексы, а также храмы и школы Екатеринбурга.

Екатеринбуржцы активно откликаются, готовы поддержать тех, кому нужна помощь. Объединение людей, идей, организаций вокруг простых и важных добрых дел меняет жизнь к лучшему, приносит пользу и радость всем участникам, рассказала директор организации «УралДобро» Яна Смирнова.