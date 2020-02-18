Вместе с директором «Титановой долины» за взятку задержан экс-замминистра экономики
Сегодня, 08:52ОбществоФото: Страница Михаила Шилиманова в соцсети
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В Екатеринбурге по делу о взятке вместе с генеральным директором «Титановой долины» Артемием Кызласовым задержан бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Шилиманова доставили в следственный комитет. Местонахождение Кызласова неизвестно. По сообщению адвоката, в СК мужчины нет.
Напомним, гендиректор особой экономической зоны задержан в понедельник в кафе в «Высоцком» (там находится офис «Титановой долины»). Управленца задержали в момент получения взятки в размере 2,5 миллиона рублей. По неподтвержденным данным Кызласов давно находился в разработке силовиков.
Шилиманов в настоящий момент является фигурантом уголовного дела о хищении денег пайщиков «Бухты Квинс».
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