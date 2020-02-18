Вместе с директором «Титановой долины» за взятку задержан экс-замминистра экономики

Шилиманова доставили в следственный комитет. Местонахождение Кызласова неизвестно. По сообщению адвоката, в СК мужчины нет.

Напомним, гендиректор особой экономической зоны задержан в понедельник в кафе в «Высоцком» (там находится офис «Титановой долины»). Управленца задержали в момент получения взятки в размере 2,5 миллиона рублей. По неподтвержденным данным Кызласов давно находился в разработке силовиков.