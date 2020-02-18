Жителю Урала грозит до трех лет лишения свободы за убийство в состоянии аффекта

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины 1984 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, тяжкими оскорблениями и иными противоправными действиями потерпевшего).

По версии следствия, 29 сентября 2019 года, ночью в арендуемой обвиняемым квартире, между ним и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой последний угрожал применением насилия и нанес два удара ножом в область левой кисти, а также не менее восьми ударов головой, руками и ногами по разным частям тела.

Противоправные действия создали у обвиняемого состояние аффекта, в котором он выхватил нож у потерпевшего и нанес несколько ударов. Кроме того, он наносил удары руками и ногами по разным частям тела. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.