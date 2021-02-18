Бесконтактную биометрию начали тестировать в аэропорту Кольцово

Бесконтактную биометрию начали тестировать в аэропорту Кольцово

Сегодня, 18:09ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Технологию бесконтактной биометрии начали тестировать в аэропорту Екатеринбурга. На данный момент идентификация доступна только для сотрудников.

Подобная технология позволяет бесконтактно распознать человека по радужке глаз, цвету волос, голосу или лицу, пишет Znak.

Однако, бесконтактная биометрия не может использоваться для пассажиров, так как это является лишь перспективным направлением.

Аэропорт Кольцово сможет приступить к внедрению данных технологий, как только в России будут приняты соответствующие нормативно-правовые акты,рассказали в пресс-службе аэропорта.

Известно, что на данный момент ведутся переговоры с пятью аэропортами о распознавании лиц пассажиров. Каждый из аэропортов находится за пределами столицы.

Напомним, 12 февраля в аэропорту Екатеринбурга появился третий пункт тестирования на коронавирус. Он будет работать круглосуточно и без выходных.

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