Сегодня, 11:04ОбществоФото: скриншот видео Центра развития туризма

Битва подушками и точность валенка: в Нижнем Тагиле пройдут масленичные гуляния

Празднование масленицы по традиции пройдет в Нижнем Тагиле. Гуляния запланированы на 14 марта.

Гостей праздника ожидает представление, выступления творческих коллективов, шутки от скоморохов и конкурсы с призами, сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.

Так, тагильчанам предлагается распилить бревно, доказать свою силу в перетягивании каната, «Петушиных боях» на подушках, лазании на масленичный столб и метании валенка на дальность и точность.

Также в рамках празднования будут проводиться мастер-классы, а для детей будут установлены игровые точки.

Кроме того, на «месте событий» появятся фотозоны «Матрешкина семья», «Блин Блиныч», «Солнышко в руках», «У самовара». На площади будут работать «Врата счастья» и колесо «Прощай, неурядица».

Всем желающим предлагается согреться горячим чаем. А в завершение праздника состоится сожжение пятиметрового чучела масленицы и фаер-шоу.

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