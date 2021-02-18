Битва подушками и точность валенка: в Нижнем Тагиле пройдут масленичные гуляния

Сегодня, 11:04ОбществоФото: скриншот видео Центра развития туризма
Гостей праздника ожидает представление, выступления творческих коллективов, шутки от скоморохов и конкурсы с призами, сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.
Так, тагильчанам предлагается распилить бревно, доказать свою силу в перетягивании каната, «Петушиных боях» на подушках, лазании на масленичный столб и метании валенка на дальность и точность.
Также в рамках празднования будут проводиться мастер-классы, а для детей будут установлены игровые точки.
Кроме того, на «месте событий» появятся фотозоны «Матрешкина семья», «Блин Блиныч», «Солнышко в руках», «У самовара». На площади будут работать «Врата счастья» и колесо «Прощай, неурядица».
Всем желающим предлагается согреться горячим чаем. А в завершение праздника состоится сожжение пятиметрового чучела масленицы и фаер-шоу.