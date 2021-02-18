Дочь пожилой тагильчанки обвиняет в ее смерти УК из-за отсутствия перил

В мае 2020 года 63-летняя тагильчанка погибла в подъезде собственного дома на улице Металлургов, упав с девятого на восьмой этаж. Родственники женщины обвиняют в ее смерти управляющую компанию ООО «ТС».

Как рассказала дочь погибшей пенсионерки, 17 мая 2020 года женщина была в гостях у соседа, который живет этажом выше. После, выйдя на лестничную клетку, она решила облокотиться на перила спиной, но не заметила, что часть их отсутствует. Потеряв равновесие женщина упала с девятого на восьмой этаж. Она скончалась на месте, получив черепно-мозговую травму. Много вопросов вызывает тот факт, что в доме № 66 по улице Металлургов частичное отсутствие перил на девятом этаже, приведшее к трагедии в тот роковой день, даже не было ничем помечено или огорожено сотрудниками УК. Кто ответит за эту халатность?!возмутилась дочь пенсионерки в группе «Инцидент Нижний Тагил». Подъезд, где погибла пенсионерка Фото: «Инцидент Нижний Тагил» Проверку по факту смерти пожилой женщины проводили следователи из СКР по Тагилстроевскому району. Однако через некоторое время родственникам пришел отказ в возбуждении уголовного дела. По словам дочери погибшей, в отказе было написано, что якобы работники управляющей компании не знали об отсутствии перил в подъезде, так как, принимая этот проблемный дом в январе 2020 года, поднялись только до пятого этажа. Выше не пошли, ссылаясь на то, что в данном подъезде не было света. Однако дочь пенсионерки с такими доводами не согласна: То есть получается, что данный дом приняли только до пятого этажа?! Как такое вообще возможно?! И насколько это законно?! И как итог, в связи с якобы с отсутствием состава преступления, нам отказали в возбуждении дела. Женщина написала жалобу в прокуратуру. Это подтвердили и в самом ведомстве. Начальник прокуратуры по Тагилстроевскому району Андрей Чанышев рассказал TagilCity.ru, что решение об отказе в возбуждении дела было отменено. От дочери погибшей женщины к нам поступило заявление о том, что она не согласна с решением, принятым следственным комитетом. Прокуратура его отменила, сейчас материалы находятся на дополнительной проверке в СК. Решение будет принято в течение месяца. Дело находится на контроле ведомства,сообщил Андрей Чанышев. Дозвониться до управляющей компании ООО «ТС», чтобы получить оперативный комментарий по поводу отсутствия ограждений между пролетами в подъезде, редакции TagilCity.ru не удалось. На звонки в УК никто не ответил.

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