Эксперты считают, что господдержка обеспечила рост строительства жилья в регионах

По реальному приросту в России лидируют Москва и Санкт-Петербург, а по процентному - Приморье, Воронежская и Тюменская области.

Долгосрочное стимулирование спроса на жилье обеспечило прирост новых проектов в российских регионах с дефицитом предложения в 2020 году. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные в четверг эксперты. В четверг ДОМ.РФ назвал регионы-лидеры по запуску новых проектов многоквартирного жилья. Так, в Приморском крае в 2020 году девелоперы начали реализовывать проекты площадью 520 тыс. кв. м жилья, что составляет почти 61% от объема всего строительства на начало 2020 года. В тройку лидеров также вошли Воронежская (+49%, или 730 тыс. кв. м) и Тюменская области (+48%, или 923 тыс. кв. м). Ситуация в Приморском крае показывает, что долгосрочное стимулирование спроса в регионах с недостаточными объемами жилищного строительства позитивно влияет на активность застройщиков, прокомментировал результаты исследования заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов. Эксперт напомнил, что в регионах ДФО с конца 2019 года действует льготная "Дальневосточная ипотека", средняя ставка предложения по которой - всего 1%. "Девелоперы понимают, что программа продлится до конца 2024 года, и готовы наращивать запуски проектов строительства, не опасаясь сжатия спроса. Не стоит забывать и о других ипотечных программах господдержки. Как результат - рекордные показатели в регионе по новым проектам в прошлом году, что обеспечит рост предложения жилья", - сказал он. Меры поддержки По реальному приросту в России традиционно лидируют Москва и Санкт-Петербург, а по процентному приросту - Приморье, Воронежская и Тюменская области, в которых наблюдается активное развитие, прокомментировал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко. "Как показывает практика, именно на регионы с малыми объемами строительства нужно обращать более пристальное внимание", - подчеркнул он. Эксперт выразил надежду, что запуск недавно утвержденной правительством программы субсидирования кредитов девелоперам с низкомаржинальными проектами поможет поддержать строительство жилья в большинстве регионов страны. Прирост вывода новых объектов в Приморском крае - последствия стимулирования спроса за счет дальневосточной ипотеки, рассказал ТАСС руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. Он добавил, что сейчас для более активного развития строительной отрасли по стране в целом необходимо понимание ипотечной политики в долгосрочной перспективе. "Застройщики при планировании вывода новых объектов должны четко понимать, какой покупательский сегмент в будущем получит поддержку государства, и уже под него формировать объем предложения на рынке", - сказал Зайцев. Объемы ввода жилья в России по итогам 2020 года составили 80,6 млн кв. м - это на 1,8% меньше по сравнению с 2019 годом (данные Росстата). Согласно указу президента РФ о национальных целях развития, к 2030 году ежегодный ввод жилья должен достичь 120 млн кв. м. К этому году в стране совокупно должно быть построено более 1 млрд кв. м жилья.

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