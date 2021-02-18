Машины мешают проезду скорой помощи: конфликт из-за стоянки у тагильской поликлиники

Приехал на прием в поликлинику на автомобиле и помешал проезду карет скорой помощи. С вопросом «Где припарковаться?» сталкиваются пациенты городской поликлиники № 2 Нижнего Тагила. Нерешенный вопрос стоянки рядом с проходной ЕВРАЗ НТМК с позиции разных сторон рассмотрел журналист TagilCity.ru.

Около поликлиники на Тагилстрое по улице Металлургов, 2 теснятся автомобили. Положение с парковочными местами затрудняется тем, что медицинское учреждение расположено рядом с проходной ЕВРАЗ НТМК. Транспортные средства здесь могут оставить как сотрудники завода, так и пациенты. По словам главного врача ЦГБ № 4 Константина Аникина, машинам скорой помощи и спецтранспорту бывает невозможно проехать из-за заставленности. Чтобы изменить эту ситуацию, у въезда был установлен шлагбаум и запрещающие дорожные знаки. Мы закрыли свою территорию, потому что скорая подъехать сюда не может. Тем не менее вопрос со стоянками вокруг — он никак на данный момент не решен, сказал Константин Аникин. Эта ситуация тревожит и медицинский персонал, и пациентов. Начальник организационно-методического отдела ЦГБ № 4 Ирина Конюхова заметила, что у стоянки рядом с поликлиникой есть нюанс. Если, например, взять Уралвагонзавод, у них также сотрудники едут и близлежащие дворы занимают, то у нас тупик. У нас если бы был выезд за поликлинику, что можно где-то еще [припарковаться, прим. ред.], а они вот тут просто все остановились и все, выделила Ирина Конюхова. Согласно публичной кадастровой карте, проезд между поликлиникой и стоянкой НТМК находится на балансе администрации города. Слева стоят машины, не нарушая ПДД. Справа висят знаки, запрещающие остановку/стоянку, есть табличка «работает эвакуатор». Даже иногда эвакуатор появляется, объяснил положение припаркованных автомобилей общественник Никита Чапурин. Фото: tagilcity.ru Эвакуатор увозит автомобили пациентов, которые припаркованы неправильно. За шлагбаум на собственную стоянку поликлиники в данное время могут заезжать, помимо скорых и спецтранспорта, сотрудники на личных автомобилях. Но приехавшие на своих машинах обычные жители могут оказаться практически в безвыходном положении. Как заметил пациент, автомобили ставить сейчас негде. У меня два дня назад на штрафстоянку машину увезли. На той неделе. Почему? Я приехал в поликлинику, пожаловался пациент-водитель. В ГИБДД подтвердили информацию, что запрещающие знаки поликлиника установила по обращению к ним и в администрацию города. Стоянка автомобилей рядом с проездом к медицинскому учреждению является нарушением правил дорожного движения, поэтому автомобили могут с территории эвакуировать. Мы выдадим план заданий нашим инспекторам — поработают они там, поэвакуируют транспортные средства. Может, перестанут ставить, прокомментировала старший инспектор по пропаганде ГИБДД Ксения Парамонова. Поскольку пока никаких решений по расширению парковки для пациентов нет, единственный способ обеспечения транспортной доступности медучреждения для машин скорой помощи и спецтранспорта – это использование запрещающих знаков и работы эвакуатора, которую организовывают сотрудники ГИБДД.

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