Мэр Артемовского попросил у Куйвашева звание «вентиляторной столицы Урала»

Мэр Артемовского попросил у Куйвашева звание «вентиляторной столицы Урала»

Сегодня, 18:29ОбществоФото: Департамент информационной политики
Глава Артемовского городского округа Константин Трофимов попросил присвоить звание «вентиляторной столицы Урала» у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

С такой просьбой мэр Артемовского обратился к губернатору на двухсторонней встрече, посвященной вопросам развития городского округа. Константин Трофимов отметил, что в городе функционирует предприятие «Вентпром». Завод является единственным в России производителем вентиляторов для метро, горной и металлургической отрасли, сообщает Департамент информационной политики.

Кроме того, глава ГО Артемовский отметил, что округ ни разу не являлся участником региональных программ и не получал грантов и попросил главу Свердловской области уделить внимание качеству подготовки документации к тендерам.

Свердловская областьЕвгений КуйвашевАртемовскийстолица
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