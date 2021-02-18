Мэр Артемовского попросил у Куйвашева звание «вентиляторной столицы Урала»

С такой просьбой мэр Артемовского обратился к губернатору на двухсторонней встрече, посвященной вопросам развития городского округа. Константин Трофимов отметил, что в городе функционирует предприятие «Вентпром». Завод является единственным в России производителем вентиляторов для метро, горной и металлургической отрасли, сообщает Департамент информационной политики.