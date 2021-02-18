Начались поиски подрядчика на строительство бульвара к Универсиаде в Екатеринбурге

Начался конкурс на строительство одной из двух главных дорог будущего микрорайона Новокольцовский к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге. Конкурс размещен на портале госзакупок.

В обязанности подрядчика входит разработка проекта строительства транспортного кольца на перекрестке с улицей Новокольцовской и части бульвара от кольца в направлении улицы Центральной. Отмечается, что радиус кольца — примерно 370 метров, ширина двух полос движения на нем составляет по 4,5 метра, а длина части бульвара — 790 метров. Заявки на конкурс принимаются до 1 марта текущего года, начальная цена конкурса — 960,7 миллиона рублей. 30 апреля 2023 года должна произойти сдача проспекта. Напомним, в январе стало известно, что эксперты порекомендовали отказаться от проведения Универсиады, чтобы уменьшить расходы региона. Эксперты рекомендуют отказаться от проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге

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