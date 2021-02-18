Начались поиски подрядчика на строительство бульвара к Универсиаде в Екатеринбурге

Начались поиски подрядчика на строительство бульвара к Универсиаде в Екатеринбурге

Сегодня, 20:57ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Начался конкурс на строительство одной из двух главных дорог будущего микрорайона Новокольцовский к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге. Конкурс размещен на портале госзакупок.

В обязанности подрядчика входит разработка проекта строительства транспортного кольца на перекрестке с улицей Новокольцовской и части бульвара от кольца в направлении улицы Центральной.

Отмечается, что радиус кольца — примерно 370 метров, ширина двух полос движения на нем составляет по 4,5 метра, а длина части бульвара — 790 метров.

Заявки на конкурс принимаются до 1 марта текущего года, начальная цена конкурса — 960,7 миллиона рублей. 30 апреля 2023 года должна произойти сдача проспекта.

Напомним, в январе стало известно, что эксперты порекомендовали отказаться от проведения Универсиады, чтобы уменьшить расходы региона.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
строительствоподрядчикУниверсиадаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы