Опальный отец Сергий заявил о предложении отдать монастырь в обмен на свободу

Экс-схиигумен Сергий сделал заявление, что ему предложили свободу в обмен на отказ от претензий на Среднеуральский женский монастырь.

Скандальный отец Сергий рассказал, что к нему в СИЗО приходили люди и представлялись членами наблюдательной комиссии. Они предлагали ему отказаться от Среднеуральского женского монастыря. Предлагали покаяться в СМИ, упомянув при этом митрополитов Кирилла и Евгения. Передать своих чад Евгению и патриарху за то, чтобы меня отпустили. Но я не готов купить свободу ценой предательства, заявил Сергий. Экс-схиигумен подчеркнул, что не является политиком и попросил не сравнивать его с Навальным. Также Сергий вступился за своих адвокатов и попросил не осуждать и не клеветать на них. Ранее сторонники скандального отца осудили защитников в соцсетях. По их мнению, для правильной защиты адвокаты должны разделять взгляды Сергия. Напомним, 11 февраля сообщалось, как опальный схимонах Сергий подарил свой гроб митрополиту Кириллу. «Отпевание невозможно»: отец Сергий попросил передать свой гроб митрополиту Кириллу

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