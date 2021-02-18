Пострадавшие от устроившего погром в баре в Екатеринбурге пожаловались на полицию

С иском в Ленинский районный суд Екатеринбурга обратилась жительница города, бар которой пострадал после пьяного нападения с ножами. Она пожаловалась на бездействие полиции.

Пол года назад в баре в центре Екатеринбурга дебошир разбил входную группу. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Позднее его отпустили, а уголовное дело было передано в архив, пишет E1 со ссылкой на адвоката пострадавшей Валерия Фокина. Инцидент произошел 25 мая 2020 года. Около 17.00 мужчина подошел к зданию бара «Блэк Бриллиант», разбил дверь кирпичом и попытался проникнуть внутрь. Однако во время этого он порезался и был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. В результате он был госпитализирован, а затем передан в отделение полиции. При себе у мужчины было два ножа, один из которых был привязан к ноге. В тот же день владелица заведения обратилась в полиции с заявлением о возбуждении уголовного дела. Ущерб ее бару составил 23,4 тысячи рублей. Данное нападение женщина расценила как угрозу и давление. Она рассказала, что нападавший проживает в хостеле неподалеку, с которым у нее постоянно возникают споры по поводу построек. Я на них пишу жалобы, они мне угрожают и подсылают своих боевиков. Незадолго до нападения я выиграла у них суд. Этот нападавший с ножами знал, что я нахожусь в здании, я разминулась с ним лишь чудом буквально на 15 минут, а так бы неизвестно что со мной было, пояснила владелица ресторана. В деле имеется запись с камеры наблюдения, а также объяснения пострадавшего об умышленном поступке, уголовное дело было возбуждено, по словам пострадавшей, после вмешательства прокуратуры. Однако, рассказывает владелица, дело было передано в архив без решения. По словам адвоката, в течение года он несколько раз запрашивал информацию по делу. На последнее письмо пришел ответ о привлечении к административной ответственности нападавшего. Фокин отмечает, что для привлечения к административной ответственности человека дается три месяца, а сумма ущерба не должна превышать пяти тысяч рублей. То есть налицо нарушение по срокам и сумме ущерба. То есть не факт, что его вообще привлекли. По этому поводу мы обратились с иском в Ленинский районный суд, рассказал Валерий Фокин.

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