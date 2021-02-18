Российские медики посоветовали «Глиатилин» для улучшения работы памяти после ковида

Ученые из Британии и Америки обнаружили, что у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, нередко развиваются когнитивные расстройства. Так, у них падает умственная работоспособность и ухудшается интеллект, а также память. Российские врачи сказали, что они готовы бороться с такого рода последствиями.

Как рассказал профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Владимир Захаров, врачи в России отмечают множество примеров, когда на фоне наличия коронавируса пациенты жалуются на ухудшение памяти и потерю концентрации. Чаще всего такого рода симптоматика фиксируется у пожилых граждан: вирус усугубляет возрастные проблемы. Но, как отметил Захаров, проблемы с умственной работоспособностью могут развиваться и у более молодых людей: подобный случай был зафиксирован у 47-летней женщины, сообщает Lenta.ru. Специалист также отметил, что коронавирусная инфекция может вызывать повреждения сосудов и органические поражения головного мозга, что десятикратно повышает риск инсульта. Российские врачи отмечают, что когнитивные расстройства при коронавирусе излечиваются известными препаратами, например, производимым в Италии «Глиатилином». Его выпускают в двух формах — растворе и капсулах. «Глиатилин» содержит активное вещество холина альфосцерат, усиливающее синтез ацетилхолина клетками головного мозга. Благодаря этому происходит восстановление памяти. «Проводили большое число исследований этого препарата, и они показали улучшение когнитивных функций», — рассказала доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Наталья Вахнина. Она пояснила, что «Глиатилин» назначается пациентам, которые перенесли инсульт, а также имеют хронические заболевания сосудов или артериальную гипертензию. Препарат хорошо переносится людьми старшего поколения. Вахнина рассказала о своей пациентке, которой 81 год, спавшей более 20 часов в сутки и жаловавшейся на спутанное сознание. Спустя неделю приема «Глиатилина» ее состояние здоровья стало значительно лучше. Врачи предупреждают, что перед использованием препарата нужно проконсультироваться у специалиста, так как у него есть противопоказания.

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