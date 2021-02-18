Скорая помощь Екатеринбурга с 1 апреля начнёт работать по новой схеме

Автомобили скорой помощи с 1 апреля начнут свою работу по новой схеме. Предполагается, что они станут принадлежать «Ростеху». Данная компания относится к дочернему предприятию госкорпорации.

Также озвучивается версия возвращения автомобилей скорой помощи в структуру медицинских учреждений, пишет URA.RU. 31 марта 2021 года будет прекращён контракт с компанией «Феникс-Логистика», которая ранее занималась аутсорсингом машин. Прекращение контракта связано с окончанием срока его заключения. В настоящее время компания сосредоточена на исполнении действующих контрактов. На сегодняшний день обсуждений [договора концессии] нет,рассказали в пресс-службе «РТ-Социальная сфера». Напомним, в конце января в Нижний Тагил прибыли 33 новые машины скорой помощи. Каждый автомобиль имеет современное оборудование. Всего в Свердловскую область поступили около 70 автомобилей. В Нижний Тагил приехали 33 новые машины скорой помощи

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