Скорая помощь Екатеринбурга с 1 апреля начнёт работать по новой схеме

Также озвучивается версия возвращения автомобилей скорой помощи в структуру медицинских учреждений, пишет URA.RU.
31 марта 2021 года будет прекращён контракт с компанией «Феникс-Логистика», которая ранее занималась аутсорсингом машин. Прекращение контракта связано с окончанием срока его заключения.
В настоящее время компания сосредоточена на исполнении действующих контрактов. На сегодняшний день обсуждений [договора концессии] нет,рассказали в пресс-службе «РТ-Социальная сфера».
Напомним, в конце января в Нижний Тагил прибыли 33 новые машины скорой помощи. Каждый автомобиль имеет современное оборудование. Всего в Свердловскую область поступили около 70 автомобилей.