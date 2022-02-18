Фельдшер скорой помощи на Урале добился выплаты «подъемных» только через суд

Медработник в ноябре 2020 года трудоустроился в Центральную городскую больницу Верхней Туры. Взяли его туда фельдшером скорой помощи. А месяцем позже мужчина написал заявление, в котором попросил предоставить ему «подъемные».
По закону врач имел на это право, но из регионального Минздрава в больницу пришел отказ. И тогда медработник обратился в прокуратуру Кушвы.
После проведенной проверки последовал суд, который обязал министерство к выплате единовременной денежной суммы в размере 500 тысяч рублей.