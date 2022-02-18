Фельдшер скорой помощи на Урале добился выплаты «подъемных» только через суд

Фельдшер скорой помощи на Урале добился выплаты «подъемных» только через суд
Фельдшер скорой помощи на Урале добился выплаты «подъемных» только через суд
Сегодня, 09:50ОбществоФото: 1MI

Фельдшер скорой помощи на Урале получит 500 тысяч рублей компенсации

Кушвинский суд Свердловской области разобрал гражданское дело о невыплате 500 тысяч рублей «подъемных» фельдшеру скорой помощи.

Медработник в ноябре 2020 года трудоустроился в Центральную городскую больницу Верхней Туры. Взяли его туда фельдшером скорой помощи. А месяцем позже мужчина написал заявление, в котором попросил предоставить ему «подъемные».

По закону врач имел на это право, но из регионального Минздрава в больницу пришел отказ. И тогда медработник обратился в прокуратуру Кушвы.

После проведенной проверки последовал суд, который обязал министерство к выплате единовременной денежной суммы в размере 500 тысяч рублей.

Сюжеты:
Кушва
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