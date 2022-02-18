Главный десантник УрФО Евгений Тетерин стал фигурантом еще одного уголовного дела

Фигурантом еще одного уголовного дела стал председатель союза десантников УрФО Евгений Тетерин. На данный момент он уже арестован по обвинению в посредничестве в передаче взятки. Теперь ему вменяют еще один эпизод.

Как и в том деле, из-за которого Тетерин помещен под арест, взяткодателями выступают директор ООО «Уралщебень» Вячеслав Иванов и Ибад Гурбанов. Они обращались к Тетерину, чтобы не давать хода коррупционному делу, фигурантом которого был Иванов. Тетерин обратился к знакомому Сергею Горохову, который попросил 3 миллиона рублей, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. По его данным, взятка была предназначена для сотрудников региональных УФСБ и следственного управления. Он добавил, что 1,7 миллиона были переданы, что считается особо крупным размером. При этом Иванову и Гурбанову вменяется дача взятки. Напомним, председатель союза десантников Евгений Тетерин был арестован 18 ноября 2021 года за посредничество во взятке. Предполагается, что директор ООО «Уралщебень», чья компания причинила природе ущерб на 400 миллионов, передал взятку Губранову, от которого деньги попали к Тетерину. Иванов и Гурбанов заключили досудебное соглашение и помещены под домашний арест.

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