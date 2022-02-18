Губернатор похвалил главу Нижнего Тагила за отлов бездомных собак

Глава региона 4 февраля собирал совещание. Темой разговора была борьба с бездомными животными. Речь шла, в частности, о собаках. Участились случаи нападений псов на людей.
Главам городов и сельских территорий было поручено в сжатые сроки оценить обстановку у себя и отчитаться о проделанной работе. А также подсчитать стоимость питомников и отказаться от выпуска отловленных и чипированных собак на свободу.
К этому пожеланию прислушались. По итогу 14 дней, отведенных губернатором, главы Нижнего Тагила, Красноуфимска, Краснотурьинска отчитались об отлове уже 181 особи.
В большинстве территорий начали искать площадки для приютов и, наконец, заключают контракты на отлов животных. Кто-то вообще впервые занялся поиском стай только после моего поручения, отмечает Евгений Куйвашев в своем Instagram.
Губернатор похвалил главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева и его коллег из некоторых других городов за расторопность. Также он пообещал, что не забудет о проблеме бездомных животных. А об успехах и провалах территорий обязательно расскажет еще.