Губернатор похвалил главу Нижнего Тагила за отлов бездомных собак

Губернатор похвалил главу Нижнего Тагила за отлов бездомных собак
Губернатор похвалил главу Нижнего Тагила за отлов бездомных собак
Сегодня, 15:41ОбществоФото: 1MI

Свердловский губернатор похвалил тагильского мэра за отлов бездомных собак

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев похвалил главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева за борьбу со стаями бездомных собак.

Глава региона 4 февраля собирал совещание. Темой разговора была борьба с бездомными животными. Речь шла, в частности, о собаках. Участились случаи нападений псов на людей.

Фото:1MI

Главам городов и сельских территорий было поручено в сжатые сроки оценить обстановку у себя и отчитаться о проделанной работе. А также подсчитать стоимость питомников и отказаться от выпуска отловленных и чипированных собак на свободу.

К этому пожеланию прислушались. По итогу 14 дней, отведенных губернатором, главы Нижнего Тагила, Красноуфимска, Краснотурьинска отчитались об отлове уже 181 особи.

В большинстве территорий начали искать площадки для приютов и, наконец, заключают контракты на отлов животных. Кто-то вообще впервые занялся поиском стай только после моего поручения, отмечает Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Губернатор похвалил главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева и его коллег из некоторых других городов за расторопность. Также он пообещал, что не забудет о проблеме бездомных животных. А об успехах и провалах территорий обязательно расскажет еще.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
мэрЕвгений КуйвашевгубернаторПинаевсобакибродячие собаки
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы