Крепкий алкоголь из Башкирии вошел в рейтинг лучших по России

Крепкий алкоголь из Башкирии вошел в рейтинг лучших по России
Крепкий алкоголь из Башкирии вошел в рейтинг лучших по России
Сегодня, 14:56ОбществоФото: piqsels.com
Американский сайт Liquor.com составил рейтинг 11 лучших крепких напитков из России. Высшую оценку в общем зачете и в категории напитков к еде получил крепкий алкоголь, выпускаемый на Бирском заводе АО «Башспирт».

Представители предприятия рассказали, что владельцем победившего бренда является бизнесмен Артемий Сагирян, проживающий в Соединенных Штатах. Предприниматель искал лучших производителей по всей России и нашел достойное качество в Башкирии. При этом крепкий напиток не продается в России, он поставляется только в США. Бутылку этого алкоголя можно увидеть в блокбастерах «Довод», «Джон Уик», «Рэд-2», «Индиана Джонс», сообщает mkset.ru.

Издание Liquor.com пишет об алкогольной индустрии и регулярно публикует рейтинги продукции, составленные экспертным сообществом.

Напомним, в 2021 году «Башспирт» был признан экспортером года в рамках Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта.

За последние три года компания увеличила экспорт на 204% в объеме и более чем на 150% — в денежном выражении. Партии товаров компании отправляются в Казахстан, Армению, на Украину, в Турцию, Китай, США и ряд других стран.

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