Лишал пищи: соцслужбы рассказали о жизни детей фермера из поселка под Тагилом

Дмитрий Сластников, который придерживается древних славянских традиций, не может вернуть троих своих детей с 21 января 2022 года. Сына и двух дочерей фермера изъяли после анонимной жалобы местного жителя, где говорилось, что отец семейства сексуально домогается старшей дочери и изнуряет детей работой.
Комиссия по делам несовершеннолетних проанализировала поведение троих детей и пришла к выводу, что несовершеннолетние педагогически запущены и социально дезориентированы. 13-летняя Полина, следует из документа, находится в состоянии хронической усталости, так как в семье девочка ухаживала за скотом, убирала дом и присматривала за младшими братом и сестрой.
Жизнь Полины, по ее мнению, была невыносимой. С ней обращались жестоко и несправедливо, заставляли работать, написано в заключении соцслужбы.
Упоминание об отце у старшей дочери, по словам комиссии, вызывает истерику. Ребенок напуган и встревожен. При этом Полина по-прежнему общается с отцом по телефону: Дмитрий дает девочке указания не рассказывать о жизни в семье и никого не слушать.
Также сказано, что отец бил детей ремнем, пока их мать не пригрозила ему обращением в полицию, а за провинности лишал несовершеннолетних еды. Помимо этого, мальчик и девочки становились свидетелями жестокого обращения отца с матерью.
Ранее мы писали, что дети находились на семейном обучении: они никогда не посещали школу или детский сад. По мнению комиссии ПДН, данный метод воспитания привел к отсутствию у несовершеннолетних представления об окружающем мире. Обучение сводилось к многочасовым занятиям каллиграфией.
Причем писали стоя, пером, по несколько часов, отчего у детей сформировалось отвращение к процессу обучения, написала комиссия ПДН.
Сотрудники ПДН отметили, что положительные эмоции возникают у детей при воспоминаниях о поездке в Таборы, где обнаженные взрослые водили хороводы вокруг Перуна. Младшие сын и дочь относятся к этому нормально, а 13-летняя Полина, следует из заключения, «краснеет, опускает глаза, начинает рыдать и отказывается от общения».
Дмитрий Сластников утверждает, что выводы комиссии не соответствуют действительности. Месяц отец бьется в попытке вернуть детей. Он привел дом в порядок, постоянно навещает несовершеннолетних в детском доме и общается с представителями соцслужб. Директор детдома отметила, что дети фермера вежливые и образованные.
Дети у вас правда грамотные, очень грамотные, молодцы, красивая речь у детей. Егор знает наречия, глагол, я как филолог говорю. По программе психологи с ним будут работать, логопед, но вашим детям логопед не нужен. Они умеют за собой смотреть, Полина очень ответственно относится даже к тому, что смотрят. У вас очень хорошая девочка старшая, сказал директор детского дома Дмитрию Сластникову.
Положительно отзываются об отце его соседи и знакомые. Со слов подруги фермера Татьяны, Дмитрий всегда заботится о сыне и дочерях, учит их осознанности. Дети, по ее мнению, трудолюбивые и доброжелательные. Жительница поселка Анастасия рассказала, что много лет тесно общалась с семьей Сластниковых и видела, что по отношению к детям жестокого обращения не было. Дмитрий действительно привлекал детей к уборке урожая, но не изнурял их, со слов женщины, непосильной работой.
Напомним, что многодетный фермер — сторонник древних славянских традиций. Его дети находились на семейном обучении, не получали медицинскую помощь и были приучены к труду. Методы воспитания Дмитрия Сластникова и все нюансы жизни современных славян редакции TagilCity.ru рассказала единомышленница многодетного отца. Народная медицина, говорит она, не значит отсутствие медпомощи, а семейное обучение подразумевает ежегодную сдачу аттестации в школе по месту жительства.