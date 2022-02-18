Лишал пищи: соцслужбы рассказали о жизни детей фермера из поселка под Тагилом

Положительно отзываются об отце его соседи и знакомые. Со слов подруги фермера Татьяны, Дмитрий всегда заботится о сыне и дочерях, учит их осознанности. Дети, по ее мнению, трудолюбивые и доброжелательные. Жительница поселка Анастасия рассказала, что много лет тесно общалась с семьей Сластниковых и видела, что по отношению к детям жестокого обращения не было. Дмитрий действительно привлекал детей к уборке урожая, но не изнурял их, со слов женщины, непосильной работой.