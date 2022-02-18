Мэрия Ревды отказала местным жителям в решении проблемы бродячих коров

Жители Ревды пожаловались в местную администрацию на бездомных коров, которые находятся на свободном выгуле. Мэрия ответила, что не имеет полномочий для решения данного вопроса.

Бродячие коровы принадлежат местному фермеру, однако за ними житель Ревды не следит. Как и за козами и свиньями, которые аналогично крупному рогатому скоту разгуливают по всему городу, сообщают местные СМИ. Животные едят все съедобное, что попадается на их пути. Зимой и летом домашний скот местного фермера ищет себе пропитание на улицах города. На жалобы местных жителей в администрации города заявляют, что не могут решить данный вопрос, говоря, что не знают даже владельца животных Поскольку городские администрации не наделены розыскными полномочиями, мы не можем сами найти хозяина животных,сообщила жителям начальник отдела охраны окружающей среды и благоустройства администрации Ревды Марина Натфуллина. В мэрии ревдинцам рекомендовали писать жалобы в департамент ветеринарии и россельхознадзора.

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