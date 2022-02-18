Один из подростков-южан арестован за нападение на маму и дочь в Екатеринбурге

Один из подростков-южан арестован за нападение на маму и дочь в Екатеринбурге
Один из подростков-южан арестован за нападение на маму и дочь в Екатеринбурге
Сегодня, 16:27ОбществоФото: 1MI
Один из участников нападения на женщин в районе Сортировки в Екатеринбурге арестован на два месяца. Мера пресечения для второго подозреваемого еще не избрана.

В суд поступили оба материала. В результате одного отправили в СИЗО на один месяц 28 дней. Материалы второго еще рассматриваются, пишет Е1 со ссылкой на суд.

Один из нападавших является злостным нарушителем. Он уже получил в декабре условный срок, но на учет так и не встал. Также у него закончилось действие визы. Второй подросток является жителем России и на данный момент привлекается за грабеж.

На суде также присутствовали родственники молодых людей и представители диаспоры.

Напомним, по факту нападения возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц. Кроме того, дело об умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью передано в СК из полиции.

Напомним, нападение на женщин произошло 16 февраля вечером. 49-летняя женщина была госпитализирована с переломом лодыжки в больницу. Она готовится к операции. У ее дочери диагностировано сотрясение мозга.

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