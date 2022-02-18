Причины неприхода врачей к пациентам на дом назвал Евгений Куйвашев

Причины неприхода врачей к пациентам на дом назвал Евгений Куйвашев
Причины неприхода врачей к пациентам на дом назвал Евгений Куйвашев
Сегодня, 19:11ОбществоФото: pixabay.com
Причины, по которым екатеринбуржцы не могут дождаться терапевтов на дом, назвал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Жители города пожаловались, что вызывали медиков через единый номер 122, но к ним никто не пришел. Они заявили, что call-центры не работают и даже несколько заявок не дают результата, так как вызовы не передаются в поликлинику.

Губернатор на это ответил, что произошел крупный технический сбой и на данный момент он уже устранен. Он также рассказал, что на службу 122 оказывается колоссальная нагрузка и в самый пик фиксировалось более 20 тысяч звонков. Это привело к серьезному сбою, но проблема уже решена.

Куйвашев добавил, что горячие линии были укреплены и к контактным центрам подключились МФЦ, «Ростелеком», центр оказания услуг Екатеринбурга и другие структуры.

Это уже имеет ощутимый эффект. При нормативе в 2 минуты среднее время ожидания ответа у нас сегодня составляет где-то около 30 секунд. Кроме того, Минцифры сейчас тестирует сервис телеконсультаций, который позволит пациентам связаться с врачом онлайн, говорит губернатор.

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