Причины неприхода врачей к пациентам на дом назвал Евгений Куйвашев

Жители города пожаловались, что вызывали медиков через единый номер 122, но к ним никто не пришел. Они заявили, что call-центры не работают и даже несколько заявок не дают результата, так как вызовы не передаются в поликлинику.
Губернатор на это ответил, что произошел крупный технический сбой и на данный момент он уже устранен. Он также рассказал, что на службу 122 оказывается колоссальная нагрузка и в самый пик фиксировалось более 20 тысяч звонков. Это привело к серьезному сбою, но проблема уже решена.
Куйвашев добавил, что горячие линии были укреплены и к контактным центрам подключились МФЦ, «Ростелеком», центр оказания услуг Екатеринбурга и другие структуры.
Это уже имеет ощутимый эффект. При нормативе в 2 минуты среднее время ожидания ответа у нас сегодня составляет где-то около 30 секунд. Кроме того, Минцифры сейчас тестирует сервис телеконсультаций, который позволит пациентам связаться с врачом онлайн, говорит губернатор.