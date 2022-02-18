Причины неприхода врачей к пациентам на дом назвал Евгений Куйвашев

Губернатор на это ответил, что произошел крупный технический сбой и на данный момент он уже устранен. Он также рассказал, что на службу 122 оказывается колоссальная нагрузка и в самый пик фиксировалось более 20 тысяч звонков. Это привело к серьезному сбою, но проблема уже решена.