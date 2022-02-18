Ремонт зданий Кировградского колледжа имени Ползунова обойдется в 55 млн

В здании Кировградского филиала Уральского государственного колледжа им. И. И. Ползунова планируется проведение ремонта. Его стоимость составит 55 миллионов рублей. Работы будут проводиться в 2022–2023 годах.

Средства будут выделены в рамках соглашения между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, Уральской горно-металлургической компанией (УГМК), Кировградским заводом твердых сплавов (КЗТС) и Уральским государственным колледжем им. И. И. Ползунова. Оно предполагает подготовку кадров для предприятий и компаний, расположенных в Кировградском городском округе. Решение о подписании было принято по нескольким причинам. Предприятия Кировградского округа при развитии производства испытывают нехватку кадров, а молодежь с территории уезжает. Чтобы решить эту проблему, выпускникам школ требуется профессиональное образование, которое они могут получить в родном городе. Планы по реализации обсуждались на встрече представителями сторон соглашения. Так, было решено отремонтировать здание колледжа. Сама материально-техническая база начала модернизироваться в 2019 году после создания профессии «Слесарь-ремонтник». В 2021 году за счет областного бюджета и Кировградского заводы твердых сплавов появилась мастерская для химиков. В 2022 и 2023 году планируется создать площадки для практических занятий для специальностей: Электромонтаж;

Промышленная автоматика ;

Металлургия ;

Сварочные технологии. Фото: УГМК Благодаря активной позиции УГМК проект принял свою завершенность и оформился в виде соглашения о конкретных действиях со стороны работодателей (УГМК, в лице АО «Уралэлектромедь», и Кировградского завода твердых сплавов) Консолидированная позиция работодателей позволила обеспечить значительную внебюджетную составляющую проекта, без которой он вряд ли состоялся бы в планируемых масштабах, отметил Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. По словам директора по персоналу УГМК Дмитрия Малышева, это уже не первый проект. Ранее компания провела глобальную модернизацию Верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность». В общей сложности в колледже имени Ползунова обучается 478 человек. Из них, 222 студента готовятся по специальностям, востребованным на градообразующих предприятиях.

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