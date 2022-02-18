Румыния выставила к России требование на возврат 120 тонн золота

Румыния выставила к России требование на возврат 120 тонн золота
Румыния выставила к России требование на возврат 120 тонн золота
Сегодня, 22:54ОбществоФото: pxhere.com
Румынские власти предъявили Москве претензии на 5 млрд долларов США. Именно в эту сумму был оценен золотой запас страны, отправленный на хранение в Россию после поражения в Первой мировой войне.

Об этом давнем деле в Румынии вспомнили после высказывания российского посла Валерия Кузьмина по поводу того, что «в двусторонней повестке дня больше не фигурирует проблема румынского золотого запаса», пишут «Народные новости». Кузьмина вызвали в румынское Министерство иностранных дел и заявили, что «недопустимо создавать у общественности ошибочного мнения», так как вопрос с золотом не урегулирован. При этом в ведомстве сослались на договор о дружбе 2003 года.

Отмечается, что данный документ, подписанный в 2003 году президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Румынии Ионом Илиеску, предполагает, что обе страны будут решать все вопросы путем переговоров. Кроме того, спустя год была создана специальная комиссия, состоявшая из российских и румынских историков, для исследования документов о судьбе золотого запаса. Эксперты поясняют, что все документы о возврате румынского золота были опубликованы, и их легко можно поднять.

Согласно историческим фактам, в 1916 году Румыния воевала на стороне Антанты. После поражения румынской армии, свою помощь стране предложила Российская империя, и из-за нестабильной обстановки сложилось так,.что Нацбанк Румынии передал свои запасы золота на хранение в Москву. А когда в 1917 году к власти пришли большевики, румынские власти приняли сторону Германии и начали военные действия против СССР. В ответ на это советское правительство порвало отношения с Румынией и сообщило, что возвращает золото, в результате чего этой стране было передано 64 тонны драгметалла. Однако в Румынии заявили, что на самом деле золота было не 64, а 120 тонн и потребовали вернуть недостающую часть золотого запаса, оцененную в 5 млрд долларов. Неясно, чем руководствуется Румыния в своих заявлениях. Но по документам, сохранившимся в архиве, вес золота, переданного на хранение в Россию в 1916 году, никак не мог быть больше 64,1 тонны.

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